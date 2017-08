Autor: Adrian (---.146.107.178.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl)

Data: 2017-08-11 19:56



pytanie może brzmi trochę dziwnie, ale ostatnio jeden z członków rodziny zadał mi je i nie daje mi ono spokoju. Generalnie jestem ochrzczony, bierzmowany w KK



Teraz trochę o mnie:



Generalnie nie chodzę do Kościoła, ewentualnie w święta, nie spowiadam się, przyjmuje komunie świętą. Biblie czytam regularnie, ale postrzegam ją jako mit. Czyli prawdopodobnie częściowo prawdziwa historia/historie z elementami fantazji. W przyszłości chciałbym mieć katolicką żonę, ale mimo to nie uznaje nauczanie moralnego KK.

Wydaje mi się zatem, że jestem pełen sprzeczności, nie robię tego umyślnie, ale gdy poznałem prawdę - wiara stała się dziecięcą ułudą. Brzmi to zapewnie cynicznie, ale nie jestem już w stanie uwierzyć.

Czy dla ludzi mojego pokroju jest miejsce w KK?

Generalnie interesuję się teologią, czytam encykliki, adhortacje, jednak nie mam zamiaru się nawrócić. Nie brakuje mi Boga, wszak przekonany jestem, że nie istnieje.



Kim zatem jestem? Raczkującym ateistą-religioznawcą?