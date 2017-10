Paulińskie Dni Młodych w Łęczeszycach

Po raz kolejny młodzież z paulińskich parafii oraz zaprzyjaźniona z naszymi duszpasterstwami spotkała się na cyklicznych Paulińskich Dniach Młodych. Tegoroczne spotkanie odbywało się w Łęczeszycach k. Grójca w dniach 10-16 lipca. Ojcem duchownym spotkania, przebiegającego pod hasłem: „Abyście mieli jedno serce i jednego ducha skierowane ku Bogu”, był o. Bartłomiej Maziarka, socjusz magistra nowicjatu w Żarkach-Leśniowie.

Zgodnie ze zwyczajem, pierwsze trzy dni przeznaczono na rekolekcyjne skupienie. Trzeci raz (po Brdowie i Biechowie) rozważaliśmy Słowo Boże metodą lectio divina. Uczestnicy wsłuchiwali się w głos Boga ukryty we fragmentach Biblii, podawanych co wieczór na kolejny dzień przez rekolekcjonistę. Codziennie odbywały się dwa wprowadzenia – do etapów meditatio i oratio. Pokarmem duchowym była rzecz jasna przede wszystkim Eucharystia, szczyt i źródło życia chrześcijańskiego, a także wspólna liturgia godzin. Wieczorami gromadziliśmy się na godzinnej adoracji Najświętszego Sakramentu. Każdy miał możliwość skorzystania z posługi kapłanów w sakramencie pojednania i pokuty, a także z rozmowy z obecnymi paulinami.

Ojciec Bartłomiej poruszał tematy bliskie młodzieży – poszukiwanie Boga, odnalezienie prawdziwej przyjaźni i wspólnoty. Część rekolekcyjna zakończyła się w czwartek nocnym czuwaniem przed Najświętszym Sakramentem, które poprowadził o. Adam Czuszel z Łęczeszyc. W jego trakcie ojcowie i bracia modlili się wystawienniczo nad uczestnikami. Jak w latach poprzednich, pojawiały się emocje i łzy, ale też wiele radości i uwielbienia Pana.

Dalsza część spotkania upłynęła w luźniejszej atmosferze, co nie oznacza, iż przestaliśmy się modlić – w dalszym ciągu najważniejszym punktem planu pozostała Eucharystia, nie zabrakło liturgii godzin i adoracji. Piątek to czas dla wspólnoty, zabaw integracyjnych, sportu, śmiechu. W sobotę wybraliśmy się do sanktuarium Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych w Lewiczynie, najstarszego sanktuarium Maryjnego w archidiecezji warszawskiej, gdzie przeżyliśmy Mszę świętą, a po niej spędziliśmy czas na wspólnym grillowaniu. Podróż w obydwie strony to ok. 20 km piechotą, więc wróciliśmy zmęczeni i z objawami tzw. głupawki pielgrzymkowej. Wieczór to czas potańcówki.

Podsumowując, tegoroczne Paulińskie Dni Młodych zgromadziły ok. 120 uczestników. Nad zaopatrzeniem czuwała kuchnia pod kierownictwem Wojciecha i Karola Królów, zaś zaplecze medyczne zapewniła pielęgniarka pani Bożena.

Dziękujemy Panu Bogu, że po raz kolejny pozwolił nam się spotkać i wspólnie doświadczyć Jego obecności i miłości. Pragniemy wyrazić wdzięczność parafii i klasztorowi w Łęczeszycach na czele z proboszczem o. Robertem Dziewulskim za niezwykłą gościnność okazywaną przez konwent i parafian na każdym kroku. Dziękujemy ojcom Markowi, Janowi, Adamowi, Adrianowi, Dariuszowi, Adrianowi, Benedyktowi, Andrzejowi i Mateuszowi za organizację i ich posługę. Dziękujemy s. Dorocie, augustiance za radość i dobroć, którą ubogaciła spotkanie. Dziękujemy braciom klerykom Karolowi, Łukaszowi, Jakubowi, Tadeuszowi i Januszowi za wszelką życzliwość. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspólną modlitwę, obecność i za to, że nie zrazili się deszczową pogodą. Dziękujemy wszystkim dobrodziejom duchowym i materialnym.

br. Zbigniew Karpowicz

