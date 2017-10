4. Pielgrzymka Rowerowa z Dobronia w archidiecezji łódzkiej dotarła w sobotę, 15 lipca na Jasną Górę. W tegorocznych rekolekcjach w drodze pod hasłem 'Jesteśmy żywą koroną Maryi' udział wzięło 30 osób.

Pielgrzymi pokonali trasę 105 km w ciągu zaledwie 10 godzin. Pielgrzymi wyruszyli w drogę po Mszy Świętej, dokładnie o godz. 6.10. Do grupy dołączyli pielgrzymi z Łasku, Ksawerowa, Łodzi i Konstantynowa Łódzkiego. Najstarszy pątnik liczy 66, a najmłodszy 21 lat.

„To już po raz czwarty tutaj, na Jasną Górę przybywamy na uroczystość odpustową ku czci Matki Bożej Szkaplerznej. Taki pomysł zrodził się cztery lata temu, ażeby przybywać tu do Matki Bożej i żeby doświadczać przez Jej wstawiennictwo szczególnych łask, a szczególnie w tym roku, kiedy przeżywamy jubileusz 300-lecia Koronacji Obrazu Matki Bożej, ale także 100-lecie Objawień Fatimskich – mówi ks. Sławomir Klich, proboszcz par. św. Wojciecha w Dobroniu – Tutaj na Jasną Górę przybywają pielgrzymi i pieszo – to chyba w największym procencie, ale i konno, przybywają na rolkach, przybywają autokarami, samochodami, dlaczego nie rowerem? Rower coraz bardziej popularny staje się jako środek lokomocji, ale też od strony zdrowia, bo ćwiczymy kondycję, także możemy się i fizycznie wzbogacić, stąd też i pomysł, aby te siły nagromadzone w nas, aby spożytkować, a nabrać sił duchowych tu na Jasnej Górze, tu w tym świętym miejscu”.

„Trzy osoby wyruszyły po raz pierwszy, a pozostali z grupy to już weterani – po raz 4 czy 3 wyruszyli w tę pielgrzymkę. To takie szczególne pielgrzymowanie – rekolekcje na kółkach, gdzie możemy posłuchać muzyki religijnej, maryjnej, ale także i pomodlić się – podkreśla ks. Sławomir Klich – To kiedy przybywa się tutaj i w moim przypadku, gdy prowadzę grupę, jestem za nią odpowiedzialny i kiedy jestem już na miejscu, a wszystko przebiegło szczęśliwie to radość jest ogromna i wdzięczność Bogu, że udało się dotrzeć szczęśliwie”.

Pielgrzymi na Jasnej Górze uczestniczyć będą w uroczystości odpustowej ku czci Matki Bożej Szkaplerznej w niedzielę, 16 lipca, a do Dobronia powrócą 17 lipca.

o. Stanisław Tomoń

