Rzecznik KEP: Ochrona nieletnich jednym z priorytetów Kościoła

Ochrona osób małoletnich jest jednym z priorytetowych działań Kościoła. Konkretnym przykładem takich działań są „Wytyczne” Konferencji Episkopatu Polski, które ostatnio zostały zaktualizowane, tak aby odpowiadały prawu polskiemu.

Wchodząca 13 lipca nowelizacja art. 240 Kodeksu Karnego wprowadza obowiązek zawiadomienia organów ścigania przez każdego, kto uzyskał wiarygodną wiadomość o przestępstwie spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz o niektórych przestępstwach natury seksualnej. 6 czerwca br. na zebraniu plenarnym Konferencja Episkopatu Polski znowelizowała swoje wewnętrzne „Wytyczne” dotyczące przypadków oskarżeń duchownych o czyny przeciwko szóstemu przykazaniu z osobą niepełnoletnią tak, aby odpowiadały one obecnemu stanowi prawnemu w Polsce.

– To natychmiastowe działanie Konferencji Episkopatu Polski jest jasnym przykładem ochrony nieletnich – podkreśla rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Paweł Rytel-Andrianik. Jak wyjaśnia, od obowiązku zgłaszania takich przypadków wyłączone jest tylko forum wewnętrzne. Takim forum jest sakrament spowiedzi. Analogicznie należy traktować kierownictwo duchowe, ponieważ w praktyce są to „naczynia połączone”. Kierownictwo duchowe jest bowiem najczęściej połączone ze spowiedzią – zaznacza ks. Rytel-Andrianik.

Kościół w Polsce od lat podejmuje działania chroniące dzieci i młodzież przed wykorzystywaniem seksualnym. Już w czerwcu 2009 r. – jeszcze przed okólnikiem Kongregacji Nauki Wiary – Konferencja Episkopatu Polski przyjęła szczegółowe „Wytyczne” dotyczące postępowania kościelnego w przypadku oskarżeń duchownych o molestowanie osób poniżej 18. roku życia. W dokumencie z 9 października 2013 r. biskupi polscy mocnym głosem podkreślili stanowisko Kościoła o całkowitym braku tolerancji dla pedofilii.

W 2014 r. Konferencja Episkopatu Polski przyjęła nowe „Wytyczne dotyczące wstępnego dochodzenia kanonicznego w przypadku oskarżeń duchownych o czyny przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z osobą niepełnoletnią poniżej osiemnastego roku życia”. Zostały one zatwierdzone przez Stolicę Apostolską w 2015 r. Są one bardziej restrykcyjne niż obowiązujące prawo polskie. Dla przykładu, w prawie polskim przedawnienie następuje po 12 latach od osiągnięcia przez ofiarę pełnoletności, a wg prawa kościelnego po 20 latach, dodatkowo Kongregacja Doktryny Wiary może znieść przedawnienie. Ponad prawo polskie chroni nieletnich do 15 roku życia, podczas gdy w prawie kościelnym nieletni to osoba do 18 roku życia.

Od 2013 r. działa również powołany przez Konferencję Episkopatu Polski koordynator ds. ochrony dzieci i młodzieży. Funkcję tę pełni jezuita o. Adam Żak, który jednocześnie kieruje istniejącym od 2014 r. Centrum Ochrony Dziecka. Szkoli ono osoby odpowiedzialne w diecezjach i wspólnotach za zapobieganie przestępstwom wykorzystywania seksualnego nieletnich, animuje też działalność mającą na celu kształtowanie wrażliwości na ochronę dzieci i młodzieży. Z inicjatywy Centrum w Krakowie w 2014 roku udało się m.in. zorganizować międzynarodową konferencję poświęconą problemowi pedofilii oraz liturgię pokutną za grzech pedofilii. Z woli Konferencji Episkopatu Polski 3 marca br. w polskich diecezjach modlono się i pokutowano w intencji ofiar pedofilii.

– Kościół katolicki zaprasza wszystkie środowiska w naszym kraju do włączenia się w działania mające na celu większą ochronę osób małoletnich przed wykorzystywaniem seksualnym – podkreśla rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Paweł Rytel-Andrianik. Jak przypomina, jest ono ciężkim grzechem i przestępstwem.

BP ​KEP​

