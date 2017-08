Większość z nas myślami jest na wakacjach – słoneczna pogoda, plaże, spacery, krótko mówiąc: pełnia lata. Ale nie w Dziele!

My już teraz, w lipcowe popołudnia, przygotowujemy się na… święta Bożego Narodzenia. Rozpoczęliśmy odlewanie figurek gipsowych przedstawiających Świętą Rodzinę, Dzieciątko Jezus, aniołki oraz szopkę.

Figurki w Dziele powstają już kolejny sezon. Wzory i formy do odlewania dotarły do nas z Włoch. Sami uczyliśmy się, jak najlepiej wykonywać figurki: od mieszanek gipsowych, przez sposób nalewania (tak, by nie było pęcherzyków powietrza), aż po dobór farb i kolorów. Efekty widać było m.in. na Czuwaniu Grup Modlitwy św. Ojca Pio w Łagiewnikach – już w po kilku godzinach figurek po prostu zabrakło.

Najpiękniejsze przy tworzeniu jest to, że wszyscy wkładają nie tylko swój czas i talenty, ale przede wszystkim wiele serca. Panowie bez domu i pomagający im wolontariusze wiedzą, że te rękodzieła trafią na wigilijne stoły Darczyńców, Sympatyków i Przyjaciół Dzieła Pomocy.

Jeżeli chcesz otrzymać figurki wykonane przez osoby bez domu napisz na: kontakt@dzielopomocy.pl



