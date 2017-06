Odmawiajcie różaniec!

Temat modlitwy jest w naszym życiu nieustannie przywoływany. Z jednej strony zmagamy się, by jej nie zaniedbywać. Z drugiej strony zdobywamy coraz to nowsze zaangażowanie w życie modlitwą. Towarzyszy nam przy tym cała gama różnych dylematów, radosnych uniesień i prób dotarcia do Boga. Wielu słyszeliśmy już kaznodziejów, rekolekcjonistów, portalowych nauczycieli. A głód modlitwy nadal pozostaje nienasycony.



Modlitwa nieustanna



Często narzekamy, że brak nam czasu na modlitwę. Mając wiele spraw na głowie, chcemy każdą z nich realizować dobrze, nowocześnie i w szybkim tempie. Modlitwę spychamy więc na kolejny plan, myśląc, że jedynym właściwym miejscem do jej odmawiania jest kościół lub kaplica. Dla przeciwstawienia takiego stanowiska proponuję zauważenie modlitwy różańcowej jako modlitwy nieustannej. Takiej, dla której potrzebna jest jedynie znajomość pamięciowa modlitw: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo oraz Chwała Ojcu, a także intencja i pomoc z koralików.



Otóż modlitwa różańcowa jest doskonałą pomocą w życiu. Jej odmawianie może być naszym towarzyszem w codzienności. Z odrobiną cierpliwości i zapału łatwo się jej nauczyć. Ze względu na charakter kontemplacyjny modlitwa różańcowa dla wielu świętych stanowiła tło ich życia. Możemy dążyć do takiego wzoru życia modlitwą nieustanną. A na tej drodze do ideału powinniśmy się starać o lepsze jej rozumienie.



W głównej mierze modlitwa różańcowa prowadzi nas przez tajemnice życia Jezusa Chrystusa, a także Jego Matki – Maryi. Choć jest nazywana modlitwą maryjną, to teologia określając rolę Maryi jako służebnicy, ukazuje moc Boga w życiu ludzi. Dla zbawienia człowieka przyszedł na ziemię Jezus. Maryja stała się narzędziem Boga, by mogły się dokonać tajemnice łaski dla całej ludzkości.



Jak odmawiać różaniec?



Modlitwa różańcowa jest modlitwą ustną. Zatem świadomie, przez uczynienie znaku krzyża i wyznanie wiary, zapraszamy Boga do swojego życia. Następnie do naszego słownego odmawiania dodajemy rozważania tajemnic różańcowych w myślach. Tajemnice dane nam przez Kościół podzielone są na cztery części: radosne, światła, bolesne i chwalebne. Panuje również zwyczaj, by kolejne części rozważać w konkretne dni tygodnia. Część radosną w poniedziałki i soboty, światła w czwartki, bolesną we wtorki i piątki, a chwalebną w środy i niedziele. Aby lepiej przeżyć rozmyślanie o tajemnicach różańcowych, warto posiłkować się tekstem z Pisma Świętego lub obrazem czy ikoną. Możemy w czasie rozważań misteriów życia Jezusa i Maryi łączyć je z życiem kogoś bliskiego, za którego Jezus przyszedł na świat, cierpiał i zmartwychwstał.



Ten, kto w modlitwie słowami i myślami znajdzie wypełnienie i pożytek, może dążyć do większej doskonałości. Odmawianie różańca w trakcie swojego życia jest skutecznym narzędziem zdobywania Bożego Serca. Dzięki jednoczeniu w sobie kontemplacji tajemnic zbawienia oraz naśladowania Jezusa możemy patrzeć na świat „oczami Boga”. Modlitwa całym sobą będzie polegała na oddaniu Chrystusowi swoich myśli, słów, czynów, pragnień i cierpień.



Droga, którą możemy postępować we wzroście duchowym, wiedzie, jak wskazywała sama Maryja, przez realizację ideału chrześcijańskiego: modlitwę, post i ofiarę. W konkretnym życiu każdego wierzącego chodzi o naśladowanie postaw życiowych Jezusa oraz Maryi.





Skuteczność modlitwy różańcowej



Skuteczność modlitwy różańcowej jest tak silna, że umacnia wiarę i życie wielu ludzi. Bardzo silnie odczuł tę pomoc św. Jan Paweł II. Przeżył zamach na swoje życie i był przekonany, że Maryja go ocaliła. Zarówno przed, jak i po zamachu był wierny modlitwie różańcowej. Orędzie z Fatimy przejmowało do głębi serce Jana Pawła II. Dlatego stosował w swoim życiu prośbę Maryi, aby nawracać się nieustannie do Boga.



Osobiście widziałem, jak modlitwa różańcowa odmawiana we wspólnocie młodych ludzi przyniosła owoc w postaci nawróceń i zbliżenia do Boga i Kościoła ich rówieśników. Wtedy moje uczestnictwo traktowałem jako dobry sposób na spędzenie czasu w konkretnym celu. Dopiero z perspektywy czasu widzę tego dobre owoce.



Bóg zajmuje się naszymi sprawami. Miłości Jego nic nie jest w stanie powstrzymać. Tym bardziej, jeżeli ludzie czynią coraz więcej zła. Potrzeba, aby coraz więcej ludzi podjęło współpracę z Bogiem na rzecz pokoju. Wezwanie, jakie Bóg kieruje za pośrednictwem Matki Bożej, która ukazała się w Fatimie, wzywa ludzi do życia bardziej ewangelicznego. Wzywa nas, byśmy Ewangelię rozważali przy pomocy modlitwy różańcowej!

Łukasz Grzejda SCJ

Wstań kwiecień-maj 2017





fot. Pompi The rosary | Pixabay (cc)