Pod hasłem „Dziękujemy za chleb” w najbliższą niedzielę 4 czerwca już po raz dziesiąty będzie obchodzone Święto Dziękczynienia. W trwającym w Kościele w Polsce Roku św. Brata Alberta będzie to okazja do dziękczynienia za życie Świętego oraz za ludzi włączających się w dzieła charytatywne i posługę potrzebującym. Tego dnia do Świątyni Opatrzności Bożej zostaną wprowadzone relikwie św. Brata Alberta.

– Święto Dziękczynienia jest wydarzeniem o znaczeniu ogólnopolskim, a nie tylko lokalnym – warszawskim – podkreśla ks. Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski. Przypomina, że Świątynia Bożej Opatrzności jest wotum naszego narodu.

Jak co roku w dniu Święta Dziękczynienia o godz. 8.00 rano z Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie wyruszy procesja dziękczynna, która wraz z relikwiami św. Brata Alberta, przejdzie do Świątyni Opatrzności Bożej. O godz. 11.00 przed kościołem św. Antoniego Marii Zaccarii przy ul. Jana III Sobieskiego dołączą do niej przedstawiciele Konferencji Episkopatu Polski, kapituł i zaproszeni goście.

Głównym punktem X Święta Dziękczynienia będzie sprawowana w południe Msza św. Przewodniczył jej będzie i homilię wygłosi metropolita włoskiej archidiecezji Agrigento kard. Francesco Montenegro, który przyjedzie do Warszawy na zaproszenie kard. Kazimierza Nycza. Wewnątrz Świątyni Opatrzności Bożej w Eucharystii będzie uczestniczyć 3 tysiące wiernych, pozostali będą mieli możliwość uczestniczenia w uroczystościach na zewnątrz kościoła, gdzie przygotowano telebimy. Jak co roku, podczas Mszy św. zostanie odmówiony Akt Zawierzenia i Dziękczynienia.

X Świętu Dziękczynienia będzie towarzyszyła III edycja festiwalu „Moc Dobra”. O godz. 14.00 zostanie otwarte zbudowane na placu przed Świątynią Miasteczku dla Dzieci, w którym przygotowano grę edukacyjną „Bez chleba nie ma nieba”. Najmłodsi będą mogli obejrzeć również „Ruchomy Teatr XXI wieku dla Dzieci”. O godz. 15.00 uczestnicy Święta Dziękczynienia wypuszczą do nieba baloniki z napisem „Dziękuję”. Na festiwalowej scenie wystąpią m.in. Golec uOrkiestra i Maleo Reggae Rockers oraz dziecięce Promyczki nadziei i Dzieci z Brodą.

Na godz. 20.30 zaplanowano wieczór uwielbienia, który poprowadzi zespół „Mocni w Duchu”. O godz. 21.30 rozpocznie się nabożeństwo czerwcowe. O godz. 21.37 zostanie natomiast odmówiona modlitwa za wstawiennictwem św. Jana Pawła II i uruchomiona iluminacja Świątyni Opatrzności Bożej.

