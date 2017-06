Sekretarz Generalny KEP zaprasza do Sanktuarium na Krzeptówkach

Najbliższe zebranie plenarne Episkopatu, które odbędzie się 6 i 7 czerwca w Zakopanem, będzie połączone z obchodami 100. rocznicy objawień fatimskiej. We wtorek 6 czerwca podczas Mszy św. o godz. 18 w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach zostanie ponowiony Akt Poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi.

Na uroczystości zaprasza bp Artur Miziński, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski:

Akt Poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi jest nawiązaniem do wydarzeń z 8 września 1946 r., kiedy to na Jasnej Górze, z udziałem ok. miliona osób, biskupi pod przewodnictwem Prymasa Polski kard. Augusta Hlonda poświęcili naszą ojczyznę Niepokalanemu Sercu Maryi. Akt ten nawiązywał do ofiarowania świata Niepokalanemu Sercu Maryi, którego dokonał Pius XII w 1942 r.

Zakopane to nie przypadkowo miejsce 376. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski. W tym roku mija 20 lat od wizyty w tym mieście Jana Pawła II. 6 czerwca 1997 roku odwiedził on kościół św. Krzyża, natomiast 7 czerwca konsekrował kościół na Krzeptówkach. To właśnie tam w pierwszym dniu obrad będą miały miejsce ogólnopolskie uroczystości z okazji 100-lecia objawień fatimskich.

