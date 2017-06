Diecezjalna Oaza Matka 2017 już 10 czerwca!

Każdego roku w Krościenku odbywa się Centralna Oaza Matka. Po niej przychodzi czas na rozesłanie członków Ruchu na rekolekcje wakacyjne. To czas Diecezjalnej Oazy Matki (DOM).

DOM to święto Ruchu całej archidiecezji. Właściwie rozumiana i przeżywana Oaza Matka jest okazją do spotkania członków Ruchu, którzy reprezentują różne stany i wspólnoty nie tylko z konkretnych rejonów czy grup rekolekcyjnych. Gromadzi przede wszystkim tych, którzy w wakacje pojadą na rekolekcje letnie – jako uczestnicy czy diakonia. Ale to również wielkie wołanie do Ducha Świętego, aby działał w sercach uczestników Oaz. W wielu diecezjach DOM ogranicza się do jednego dnia, a nawet popołudnia. Podczas uroczystej Eucharystii, której nierzadko przewodniczy zaproszony biskup, Ruch w diecezji modli się w intencji Oaz wakacyjnych.

W tym roku w naszej diecezji Mszę świętą prymicyjną odprawią podczas DOM wszyscy nasi „oazowi” neoprezbiterzy. Będą oni posługiwali podczas wakacyjnych rekolekcji i z pewnością nieraz spotkamy ich na naszej oazowej drodze.

Diecezjalna Oaza Matka to okazja do wprowadzenia w temat bieżącego roku formacyjnego („Sługa Niepokalanej”), który rozpoczął się od Centralnej Oazy Matki. Warto więc wsłuchać się w głoszone w tym czasie nauki, czy wziąć udział w spotkaniu w małej grupie.

Jeżeli ktoś czuje się członkiem Ruchu, powinien uczestniczyć w tym wydarzeniu. W DOM mogą wziąć udział wszyscy – zarówno ci, którzy jadą na wakacyjne rekolekcje oazowe, a także ci, którzy się jeszcze wahają. Zapraszamy też tych, którzy dotąd nie znali Ruchu Światło-Życie. Kto wie, może Duch Święty poruszy czyjeś serce i tak zacznie się jego wielka przygoda z Bogiem…

Nawet jeśli ktoś nie wybiera się na rekolekcje, pozostaje w łączności z braćmi i siostrami w wierze, z którymi współdziała właśnie w Ruchu Światło-Życie. Może ofiarować swój czas i modlitwę, prosząc Boga o liczne owoce oaz wakacyjnych, o bezpieczeństwo dla uczestników, o światło Ducha dla diakonii, o Boże wakacje także dla samego siebie.

Serdecznie zapraszamy na tegoroczną Diecezjalną Oazę Matkę. Niech 10 czerwca 2017 r. przy Domu Ruchu na ul. Zgierskiej 230/232, spotkają się wszyscy członkowie Ruchu Światło-Życie. Chciejmy w miarę swoich możliwości uczestniczyć w pełnym programie DOM. Szczególnie niech czują się zaproszone te osoby, które dotychczas nie uczestniczyły w żadnym z Diecezjalnych Dni Wspólnoty. Zapraszamy jak zawsze Księży Moderatorów, Odpowiedzialnych Świeckich, Pary Rejonowe, Animatorów i uczestników spotkań formacyjnych. Jednym słowem: Wszystkich, którzy podejmują w swoim życiu charyzmat Światło-Życie. Spotkajmy się razem, aby wsłuchać się w Słowo Boże, trwać na modlitwie, uwielbić Boga i ucieszyć się darem wspólnoty.

PROGRAM DIECEZJALNEJ OAZY MATKI:

10:30 rozpoczęcie i zawiązanie wspólnoty

10:45 konferencja ks. dr. Przemysława Szewczyka

11:20 adoracja Najświętszego Sakramentu

11:45 przygotowanie do Eucharystii

12:00 Eucharystia z rozesłaniem oaz – Msza święta prymicyjna pod przewodnictwem wszystkich „oazowych” neoprezbiterów naszej diecezji

Agapa





www.archidiecezja.lodz.pl