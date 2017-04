Dni wydawców katolickich

Co roku w Warszawie odbywają się 4 dniowe Targi Wydawców Katolickich, zwane powszechnie Targami Książki Katolickiej. Studio Katolik również się na nich pojawia ze swoją ciekawą ofertą, w której książek... nie ma. Mimo to, co roku cieszymy się dużym zainteresowaniem odwiedzających. Przy naszym stoisku znajdziecie mnóstwo wartościowych płyt z rekolekcjami i sesjami odbywającymi się w Centrum Formacji Duchowej w Krakowie oraz filmy religijne i audiobooki hagiograficzne.

Tegoroczna, 23. edycja Targów, zaczyna się 30 marca i trwa do 2 kwietnia pod hasłem: "Idźcie i głoście". Rok 2017 wiąże się z obchodami wielu, ważnych wydarzeń, takich jak: 300 lecie koronacji obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze, 140 lecie Objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie, 100 lecie Objawień Matki Bożej w Fatimie, 300 lecie Objawień Matki Bożej w Aparecida, Rok Świętego Brata Alberta – co podkreślają sami organizatorzy.

W czasie czterech dni zaprezentujemy nowości, które przyniósł ostatni rok naszej pracy. Wśród nich znajdują się nagrania rekolekcji o tytułach: "Dom na skale", "Perspektywa nowej ziemi. Księga Jozuego", "Zawierzyć Opatrzności, lectio divina nr 15", "Umiłowany, lectio divina nr 16", "Hiob. Księga nadziei", "Bliskość, która leczy ", "Kryzys - godzina Boga", "Prorocy - mężni świadkowie Boga. Jeremiasz i Amos", "Cała piękna. Lectio divina z Maryją", "Rozpal w sobie na nowo charyzmat powołania", "Czy chcesz być zdrowy?", "Jezu, Ty jesteś naszym Królem!" i wiele innych. Nie zabraknie także bestsellerów i tytułów, które zawsze są na czasie.

Polecamy równieżnowości filmowe: "Dalekie strony", "Miłość zwycięża wszystko", który pojawią się na Targach w towarzystwie "Apostoła", "Maryi, Matki Jezusa" oraz "Nowej Jakości Życia"

Serdecznie zapraszamy wszystkich do Arkad Kubickiego na Zamku Królewskim, przy Placu Zamkowym 4. Studio Katolik Czeka na Was od godziny 10:00 przy stanowisku nr 4. Do zobaczenia!

XXIII Targi Wydawców Katolickich

w Warszawie

Studio Katolik, stoisko nr 4