Doroczna Pielgrzymka Parlamentarzystów

Po raz 28. na Jasną Górę przybyła Pielgrzymka Parlamentarzystów. To tradycyjne spotkanie odbywa się co roku 2 lutego, w Święto Ofiarowania Pańskiego (Matki Bożej Gromnicznej). Do sanktuarium przybyło kilkudziesięciu posłów i senatorów RP z różnych klubów parlamentarnych oraz ks. Piotr Burgoński, krajowy duszpasterz parlamentarzystów.

Tegoroczna pielgrzymka miała szczególny akcent - w imieniu polskich parlamentarzystów, wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński i poseł Elżbieta Kruk przekazali dla Jasnej Góry akty uchwał Sejmu i Senatu, podjęte w listopadzie i grudniu 2016 r., ustanawiające rok 2017 Rokiem Jubileuszu 300-lecia koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej.

„To jest szczególny rok - rok 2017 jest z woli Sejmu i Senatu Rokiem Jubileuszowym w 300-lecie podjęcia decyzji przez papieża Klemensa o ukoronowaniu i ustanowieniu Matki Bożej Częstochowskiej Królową Polski – podkreśla Joachim Brudziński, wicemarszałek Sejmu - Dla mnie jako dla posła, i myślę że dla wszystkich moich koleżanek i kolegów jest to podwójny powód do wdzięczności Bożej Opatrzności - raz, że mogliśmy w trakcie prac tej kadencji, tego Parlamentu móc przyłożyć rękę do tego, aby i Sejm i Senat ten rok ustanowili Rokiem Jubileuszowym, a drugi powód to to, że dzięki Bożej Opatrzności pomimo rożnych trudności, jakie nas spotykały tutaj na drodze jadąc do Częstochowy, mogliśmy w tej Eucharystii, w tym szczególnym sanktuarium narodowym, jakim jest Jasna Góra, móc w corocznej Pielgrzymce Parlamentarzystów przed wizerunkiem Matki Bożej modlić się o pokój w naszej Ojczyźnie, modlić się o błogosławieństwo Królowej Polski dla naszej umiłowanej Ojczyzny i modlić się w swoich własnych intencjach”.

„To było bardzo ważne wydarzenie dla nas – zaznacza Czesław Ryszka, senator - 300 lat temu tu, na Jasnej Górze ta koronacja zjednoczyła senatorów, parlamentarzystów, króla i możnowładców. To był akt, kiedy Polska traciła na swoim blasku, to Jasna Góra była zwornikiem jedności, pokazaniem, że pobożność maryjna dla Polaków jest czymś bardzo ważnym. Tak sobie myślę, że gdyby wtedy rozpoczęto reformy, gdyby wtedy Konstytucja 3 Maja się pojawiła, gdyby ta odnowa poszła z Jasnej Góry, może by inaczej potoczyły się losy Polski”.

O godz. 11.00 w Kaplicy Matki Bożej została odprawiona Msza św., której przewodniczył abp Wacław Depo, metropolita częstochowski.

Zebranych powitał o. Marian Waligóra, przeor Jasnej Góry. „W roku 300-lecia koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej, pragnę podziękować wam, Sejmowi i Senatowi za historyczne docenienie roli Jasnej Góry, roli Matki Bożej Częstochowskiej w dziejach naszej ojczystej ziemi. Dziękuję na ręce Pana Marszałka za uchwalenie, za ogłoszenie Jubileuszowego Roku Matki Bożej Częstochowskiej, a przez to przypomnienie nam wszystkim o wielkim skarbie narodowym, jakim jest obecność cudownej ikony Jasnogórskiej Dziewicy w życiu i w dziejach naszej Ojczyzny” – podkreślił o. przeor.

„Kierowani świętym przyzwyczajeniem, jak mawiał św. Jan Paweł II, przybywacie, by w sercu Matki usłyszeć, jak bije serce narodu, któremu służycie. Witając was, dostojni parlamentarzyści, raduję się żywym świadectwem waszej wiary i życzę, byście zaszczyt zasiadania w ławach poselskich i senatorskich przekuwali każdego dnia na służbę Polsce, na służbę naszemu narodowi, na piękny dar z siebie dla naszej ojczyzny. Niech Maryja Jasnogórska, Królowa Polski wyprasza wam i waszym bliskim potrzebne dary i talenty, niech uczy swym troskliwym spojrzeniem troski o dobro nam wszystkim powierzone” – mówił o. Waligóra.

„Nasza epoka już dzisiaj określa siebie bardzo kulturalnie: postnowoczesna, postchrześcijańska, posthumanistyczna. Słowem 2016 roku w Europie i świecie stało się: postprawda. Nie ma obiektywnej prawdy, wszystko jest zmienne. Świat pożegnał się już z chrześcijańskimi korzeniami kultury, wiary i moralności, a takim symbolem jest i pozostanie do końca świata krzyż i obrazy Tej, która dała nam Zbawiciela” – podkreślił w homilii abp Wacław Depo. „I pytamy siebie, co zostawimy po sobie w dziedzictwo, jaki fundament dla przyszłości Polski, Europy i świata?” – rozważał kaznodzieja.

„Trzeba przyznać, że niepokoi nas fakt, że dzisiaj, kiedy minęło już kilka lat od kanonizacji Jana Pawła II jako świętego, nazywamy go już nawet wielkim, a ten dar jego osoby pozostaje sprzeciwem już w naszych pokoleniach, i udaremniany, pomijany, jako jeden z wielu. A za to ogłasza się konkurs na najlepsze oszczerstwo wobec Jana Pawła II, który to konkurs ma się zakończyć dniem i godziną śmierci papieża” – mówił z przejęciem abp Wacław Depo.

Dalej przypomniał zeszłoroczną wizytę papieża Franciszka na Jasnej Górze, która była narodowym dziękczynieniem za chrzest Polski. „Ojciec Święty wybrał to miejsce na narodowe dziękczynienie, był przygotowany specjalny sektor dla reprezentantów narodu, a można powiedzieć, bez wyliczenia, wielu z nich, z pewnością ochrzczonych, nie wybrało się w tę drogę – mówił arcybiskup – Drodzy bracia i siostry, odpowiadamy sobie dzisiaj na pytanie: czy Chrystus jest naszym światłem? czy jest naszą drogą?”.

„Maryjo, prowadź nas ku Chrystusowi, który jest Prawdą, Drogą, Światłem i Sensem naszego życia, teraz i w przyszłości. Amen” – zakończył metropolita częstochowski.

„Każdy parlamentarzysta na pewno przyjeżdża z własnymi intencjami związanymi z własną rodziną, z własną społecznością lokalną, z której się wywodzi, ale mamy też te intencje dotyczące Polski, dotyczące tego, żeby w Polsce był pokój, najpierw w nas samych, a także w wspólnotach lokalnych i w całej naszej Ojczyźnie - podkreśla Konrad Głębocki, poseł na Sejm RP i wiceprzewodniczący sejmowej Komisji ds. Unii Europejskiej - Pokój nie oznacza braku konfliktu, tylko żeby te konflikty zawsze przynosiły coś konstruktywnego, a nie były destrukcyjne. Myślę, że posłowie i senatorowie przychodzą tutaj do Matki Bożej, żeby prosić też o mądrość, tak jak to jest w wezwaniu Litanii, Matka Boża jest stolicą mądrości, prosimy o mądrość, żebyśmy potrafili najlepiej rozpoznawać potrzeby naszej Ojczyzny i je realizować”.

„Przyjeżdżamy do tego błogosławionego miejsca, tu, gdzie następuje cudowna symbioza, przez wieki wypracowana, wartości katolickich, kultu Matki Bożej, czyli tych wszystkich tajemnic chrześcijaństwa z patriotyzmem, z ideą poświęcania Ojczyźnie, z ideą pracy na jej chwałę – mówi Szymon Giżyński, poseł na Sejm - Tego wszystkiego tutaj doświadczamy myślę, że nie w formie jednostkowego, jednodniowego przeżycia podczas Mszy św., konferencji czy podczas obecności w Bibliotece, która robi ogromne wrażenie, ale jest to na pewno tak, że z tymi wartościami chcemy żyć przez cały, okrągły rok aż do następnej Pielgrzymki Parlamentarzystów w Dzień Matki Boskiej Gromnicznej, która jest wielkim symbolem naszej tożsamości, naszej kultury. Przyjeżdżamy tutaj w imię pokornego pokłonu Matce Bożej, ale też w imię rzetelnej służby, gdzie kryteria patriotyzmu w odniesieniu do nas parlamentarzystów są ewidentne, są jednoznaczne, to jest służba na rzecz polskiej racji stanu i polskiego interesu narodowego”.

Święto Ofiarowania Pańskiego na Jasnej Górze obchodzone jest w sposób szczególny jako uroczystość. Porządek nabożeństw jest świąteczny, a poświęcenie świec odbywać się będzie na wszystkich Mszach św.

O godz. 16.15 rozpoczęły się Nieszpory w bazylice. Po odśpiewaniu psalmów uczestnicy nabożeństwa przeszli w procesji do Kaplicy Matki Bożej, gdzie przed Cudownym Obrazem miało miejsce nabożeństwo 'Klęczek'. Podczas nabożeństwa ojcowie i bracia paulini modlili się wezwaniami Litanii Loretańskiej i ze wzniesionymi ku górze rękami śpiewali przed Cudownym Obrazem Matki Bożej łacińską antyfonę 'Monstra Te esse Matrem' - 'Okaż nam się Matką'.

