Jasna Góra: biskupi zgromadzeni na rekolekcjach proszą o modlitwę

Polscy biskupi zgromadzeni na dorocznych rekolekcjach na Jasnej Górze proszą o modlitwę w ich intencji i zapewniają o swej pamięci przed Królową Polski wszystkich rodaków w kraju i na świecie. – Ta modlitwa, stąd płynąca, obejmuje cały nasz naród – zapewnia bp Artur Miziński, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski .

Bp Miziński przypomina słowa św. Augustyna: „z wami chrześcijanie, dla was pasterze” i podkreśla, że pasterz nie zbawi się bez powierzonych mu wiernych, którym ma przewodzić. – Stąd nasza odpowiedzialność przed Bogiem, za tych którzy są nam powierzeni, stąd nasze zawierzanie narodu i naszej posługi duszpasterskiej Bogu przez Panią Jasnogórską, Tę pokorną Służebnicę, która uczy nas jak służyć Jezusowi i bliźniemu – powiedział Sekretarz Episkopatu.

Hierarcha zauważył, że szczególne błogosławieństwo dla wszystkich Polaków w kraju i rozsianych po świecie ma miejsce podczas wieczornego Apelu Jasnogórskiego. – To błogosławieństwo jest dopełnieniem każdego dnia, kiedy stąd, o dwudziestej pierwszej, płynie wyjątkowa modlitwa za nasz naród, by go prowadzić razem z Maryją ku Chrystusowi – powiedział sekretarz Episkopatu.

Biskup podkreśla wyjątkowość Jasnej Góry dla każdego Polaka, w tym także pasterzy Kościoła. – To duchowa stolica naszej Ojczyzny, nie odstępujemy od tego, by tu, u tronu Matki, za Jej wstawiennictwem, wpatrując się w Jej wzór, pierwszej uczennicy swojego Syna, Jezusa Chrystusa, uczyć się naśladowania w tym Jej „fiat”, które wypowiedzieliśmy w momencie chrztu a potem w sakramencie kapłaństwa – powiedział bp Artur Miziński.

Sekretarz Generalny KEP zauważa także wielkie znaczenie rekolekcji odbywanych przez wszystkich biskupów razem. – Ta wspólnotowość jest bardzo ważna, szczególnie w posłudze kapłańskiej – twierdzi biskup i dodaje, że „wspólnota to źródło mocy, bo człowiek jest istotą wspólnotową i domaga się, aby móc się uzewnętrznić i zweryfikować w kontekście innych osób, także w wymiarze religijnym”. – Potrzebujemy móc być razem w skupieniu, modlitwie, zasłuchaniu, bo to przyczynia się do wypracowania równego kroku w podążaniu z Maryją za Chrystusem, by „iść i głosić”.

– Polecamy nas modlitwie wiernych i zapewniamy o naszej modlitwie – podkreśla bp Artur Miziński.

Rekolekcje biskupów rozpoczęły się wczoraj wieczorem modlitwą przed Najświętszym Sakramentem. Potem biskupi wysłuchali pierwszej konferencji wprowadzającej w temat: Idźcie i głoście oraz wzięli udział w Apelu Jasnogórskim. Tegorocznym rekolekcjonistą jest o. Ryszard Szmydki ze Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, sekretarz generalny Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary w Kongregacji Ewangelizacji Narodów w Rzymie.

Dziś Mszy św. sprawowanej w języku łacińskim z Jutrznią o godz. 7.45 w Kaplicy Matki Bożej przewodniczył nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio.

O godz. 10.30 rozpoczęły się konferencje, których na dzisiaj zaplanowano trzy: o Ojcu, który posyła Syna; Jezusie Chrystusie, który posyła uczniów i o Kościele misyjnym z natury. Także dziś odbędzie się adoracja Najświętszego Sakramentu. Dzień zakończy udział w Apelu jasnogórskim o 21.00.

KAI/BP KEP

www.episkopat.pl