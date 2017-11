Autor: Daniel (---.neoplus.adsl.tpnet.pl)

Bez osobistej relacji z Bogiem jest smutek, poczucie spełniania obowiązku i pytanie o grzech. Jeśli budujemy relacje z Panem, to nie ma lęku i poczucia, że coś robię z obawy przed grzechem. To tak jakby motywem czynów miłości w rodzinie był strach przed paskiem taty...

Grzegorz Kramer sj



'Unikajcie wszystkiego co ma choćby pozór zła' 1 Tes 5,22



'Nie jest jeszcze chrześcijaninem, kto ciągle tylko oblicza, co musi zrobić, by było dosyć i by z pomocą kazuistycznych sztuczek mógł jeszcze uważać się za człowieka czystego sumienia'.

'Wprowadzenie w chrześcijaństwo', Joseph Ratzinger



Zauważam, że rzymscy katolicy w Rzeczpospolitej przyjmują postawy talmudystyczne. Redukują chrześcijaństwo do kodeksu prawnego składającego się z nakazów i zakazów, mierzą je miarką: wolno, na ile wolno, a jak nie wolno, to jak zrobić, żeby było wolno. Proszę zapytać swojego sumienia a nie wyręczać się ludźmi.

Jak czytam tego typu pytania to mam nieoparte wrażenie, ze chrześcijaństwo, przynajmniej w swoim wymiarze rytualnym, zostaje zredukowane do czegoś będącego kombinacją podejścia buchalteryjno-księgowego i arytmetyczno-algebraicznego. Ile razy? Jak często? Ile z przeniesienia a ile z podziału? Co po stronie 'winien' a co po stronie 'ma'. Czy jeden grzech ciężki można zrównoważyć pięcioma dobrymi uczynkami a może sześcioma lub siedmioma i pół.

Przesłanie Jezusa jest bardzo, bardzo proste. Tak proste, że nie można sobie prostszego wyobrazić:

'Bliskie jest Królestwo Boże. Zmieniajcie wasze umysły i głoście Dobrą Nowinę'.

(Mk 1,15).

I od tego radzę zacząć. Mniej zwracając uwagę na matematykę i rachunkowość.

Z uporem muła powtarzam, że najwłaściwsze miejsce do wyjaśniania sobie kwestii jak to jest z grzechami (lekkimi, ciężkimi, półciężkimi, piórkowymi itd.) to konfesjonał. Dlaczego? To temat na osobną dłuższą wypowiedź, z najważniejszych przyczyn wymienię:

- odpowiadając w internecie tak naprawdę nie ponosimy żadnej, poza tej wobec własnego sumienia, odpowiedzialności za skutki naszych rad, odpowiedzi, podpowiedzi, sugestii;

- zbyt krótki opis "przypadku", nie pozwalający na wyrobienie sobie właściwego poglądu;

- brak "interaktywności" czyli nie ma wymiany myśli między Pytającym a Odpowiadającym;

- forma wypowiedzi obu stron jest nieadekwatna do problemu.



Wobec tego "powtarzam z uporem muła" następujący algorytm:

1. Krok pierwszy: zapytać się własnego sumienia

1a. Jeśli uzyskamy satysfakcjonującą odpowiedź - wyjdź z programu

1b. Jeśli brak satysfakcjonującej odpowiedzi - wykonaj krok drugi.

2. Krok drugi - Udaj się do konfesjonału i zadaj to pytanie.



Krok 2 należy powtarzać aż do skutku opisanego w 1a.

Praw autorskich do wyżej wymienionego algorytmu sobie nie roszczę, można powielać bez obawy o naruszenie praw autorskich.

Powodzenia!

Verba Docent



ps. Istotą chrześcijaństwa nie jest odpowiedź na pytanie:

Grzech czy nie grzech jako taki. A jak tak no to jaki?

Myślę, że chrześcijaństwo jest drogą ku Bogu, po której idziemy naśladując Jezusa Chrystusa.

Pytanie o grzech jest tylko pytaniem pomocniczym (i to nie najważniejszym) do pytania "jak iść?"



Verba Docent