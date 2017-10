Autor: Urszula (---.centertel.pl)

Data: 2017-10-30 12:34



Mam problem dotyczący Komumii. Przez cały miesiąc przystępowalam do Komunii. Teraz byłam u spowiedzi. Jeszcze przed nią naszły mnie watpliwości czy nie przystapilam do Komunii świętokradzko. Nie mogłam jednak przypomnieć sobie żadnych takich chyba ciężkich grzechów. Przystapiłam do spowiedzi, jednak mam ogromne wyrzuty sumienia. Czy mogą one znaczyć ze rzeczywiście przyjęłam Komunię świętokradzko? Proszę o pomoc.