Autor: Weronika (---.centertel.pl)

Data: 2017-10-30 12:33



Witam,wiem, ze moze to glupie pytanie ale nie daje mi spokoju a nie mam mozliwosci sie spytac kogos. A wiec chcemy z przyjaciolmi zamowic msze z racji rocznicy smierci naszego przyjaciela, ktory zginal w wypadku, ktory mielismy. Tylko ze nalezal nasz przyjaciel do parafii (ja tez) a z pobliskiej wsi z 2 osoby byly tez w tym wypadku. Ksiadz sie bardzo modlil za nas. Glupie pytanie moje brzmi czy mozna w rocznice smierci plus jeden dzien odprawic msze, czy to sie tak robi? Bo chcemy tu i tu ale nie mozliwosci jednego dnia, bo sa terminy. Wiec w jednym kosciele by byla dokladnie w rocznice a drugim nie. Ksiadz dziwnie na nas nie spojrzy?