Autor: O rany! (---.dynamic.chello.pl)

Data: 2017-10-29 13:57



Z jednej strony wiesz (uważasz), że popełniłaś grzech, z drugiej przecież Ty przyszłaś za wcześnie. I to dlatego się spóźniłaś. To brzmi jak jakaś paranoja. Abstrahując od tego czy to grzech, czy nie (to sobie wyjaśnij w konfesjonale, bo tylko tam jest właściwe po temu miejsce) - widzę tu emanację pychy: przecież ja jestem correct, ja nic złego przecież nie zrobiłam, ja nie popełniłam żadnego błędu, jak się spóźniłam, bo przyszłam za wcześnie. Nie zaśmiecaj internetu i zrób najpierw porządek ze swoją pychą.