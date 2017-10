Autor: Dorota (---.ssp.dialog.net.pl)

Dzien dobry,

wiem, ze to pytanie moze sie wydac dziwne, ale ja bardzo sobie nie ufam. I trudno mi jest uwierzyc, ze robie cos szczerze.

Jak stwierdzic czy na pewno robie cos szczerze? czy szczerze zaluje, kocham, pomagam itd? skad moge to wiedziec tak na 100%?

ktos mnie sie pyta w waznej sprawie, czy zaluje, mi sie wydaje, ze tak, ale nie potrafie znalesc w sobie pewnosci, ze to jest na 100 % szczere.

Bardzo prosze o jakiekolwiek wskazowki, chociazby to co Wy czujecie, jak mozecie to opisac, czy czego na pewno nie zrobicie, a co zrobicie na pewno jesli cos mowicie, ze szczerze czujecie?

dziekuje z gory za odpowiedz