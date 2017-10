Autor: Magdalena (---.centertel.pl)

Data: 2017-10-23 22:06



Gosiu,



Próbuję Cię zrozumieć, i powiedzieć, że obowiązek jaki wzięłaś na siebie, już świadczy o Twojej miłości do mamy a wcześniej cioci i brata. Codzienna troska, opieka, cierpliwość i poświęcenie się, na pewno do końca jej życia, mówią same za siebie... Kochać bliźniego, to nie tylko zwykłe mówienie o miłości ale i dobre uczynki bez słów. Pewnie nie zdajesz sobie sprawy, ale Ty ją kochasz, kochasz mamę - swoją obecnością. Twoja postawa jest bez zarzutu. Jeżeli nawet zdarzają się jakieś niesnaski miedzy wami, to przecież można sobie zaraz przebaczyć. Tak już jest w naszych ludzkich relacjach, zwykle w codziennym życiu rodzinnym, że są dni pochmurne ale i dni słoneczne. To normalne. A jak wiemy, nie jest ono usłane tylko różami. Powinnaś pomyśleć też o wsparciu dalszej rodziny lub przyjaciół. Może w parafii jest jakiś wolontariat, który pomógłby Ci zrobić np. zakupy, posprzątać, etc. Ufaj dalej Bogu, z Bożą pomocą wiele pokonasz. Trzymaj się Jego rąk.



Pozdrawiam