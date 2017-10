Autor: Issa (13 l.) (---.bredband.comhem.se)

Data: 2017-10-22 21:56



Od jakiegoś czasu krąży mi głowie myśl ,ze Pan Bóg oczekuje ode mnie czegoś więcej. Jak patrze na to co mi w życiu dał, czyli zdrowie, kochająca rodzine, mądrość, brak problemów finansowych, a szczególnie wiarę to czuje ze to nie sprawiedliwe w porównaniu do np. dzieci w Indiach które głodują, a nigdy nawet nie usłyszały o Bogu. Dlatego właśnie myśle, ze jeżeli więcej dostałam muszę tez więcej dawać. Ale nie wiem co ja mogę zrobić więcej żeby być lepszym czlowiekiem innym pomagać. Modlę sieć często, czytam Pismo Święte, staram się dbać o moje obowiązki, ale wciąż czuje ze to za mało. Jakieś pomysły? Dziękuje za pomoc.