Autor: Ewa89 (---.static.korbank.pl)

Data: 2017-10-22 18:40



Moi rodzice to alkoholicy. Piją odkąd pamiętam. Moje dzieciństwo to strach, brak pieniędzy na podstawowe rzeczy, bieda, awantury, także rękoczyny. Mam też pojedyncze dobre wspomnienia. Niewiele ich, ale chyba jedynie to skłania mnie do kontaktu z rodzicami. Obecnie to ja ich utrzymuję (nie pracują), pomagam im w miarę możliwości, czasem rozmawiamy przez telefon ale nie potrzebuję ich widywać.

Niedługo wychodzę za mąż i tu pojawia się pytanie - czy zapraszać rodziców? Boję się ich zachowania (upili się na ślubie mojej siostry), nie chcę żeby zepsuli nie ten dzień. Co robić?