Autor: Klaudiusz (---.neoplus.adsl.tpnet.pl)

Data: 2017-10-13 19:47



Dobry wieczór.

Poszukuję polskiego wydania książki Jana Pawła II "Rise let us be on our way" z 2004 roku.

Google nie dało rady. Ani w formie analogowej ani cyfrowej.

Proszę bardzo o pomoc. Z góry dziękuję.

K.K.



Dało radę: (klik).

moderator