Autor: 9834 (---.web.vodafone.de)

Data: 2017-10-13 09:16



Chciałam zapytać, czy ostatnio została oficjalnie zmieniona treść modlitwy do Św. Michała Archanioła? Zauważyłam, że nie tylko dla mnie jest nowa w tej treści:



Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.



Dotąd modliliśmy się, również w kościele:

Święty Michale Archaniele! Broń nas w walce przeciw złości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Niech mu rozkaże Bóg, pokornie o to prosimy. A Ty, książę wojska niebieskiego, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.



Czy to tylko różne jej odmiany i po prostu zależy od człowieka, jakiej wersji się nauczył?