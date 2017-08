Autor: Milena (---.dynamic-ww-04.vectranet.pl)

Krystianie, zadajesz bardzo dużo pytań. Mam wrażenie, że chorujesz na jakieś natręctwa religijne. Udaj się z tym może do psychologa? Doszukujesz się wszędzie grzechu. Przecież to, że słowo "got" brzmi podobnie do "God" to nie jest Twoja wina, prawda? Zresztą Pan Bóg wie, że chciałeś powiedzieć "got" albo "gad", więc nie widzę problemu. Przestań widzieć grzech na każdym kroku.