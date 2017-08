Autor: Bernard (---.dip0.t-ipconnect.de)

Data: 2017-08-13



Bylem i Jestem "śmieciem" dla ważnych ludzi, w moim życiu. To spowodowało zranienia w moim życiu, których nikt za darmo nie chce leczyć.

Mam przeswiadczenie, ze Bog nie ma innego planu na moje życie, jak utrzymywanie mnie w takim stanie.

Ale gdy czytam przypowieść o zaginionej owcy, historie uzdrowień, oraz powołanie celnika to myślę,ze Jezus jakos inaczej dziala.

Ale co mam zrobić by Bog w tłumie zauwazyl i uzdrowil mnie. Przynajmniej duchowo.