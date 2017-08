Autor: Franciszka (---.146.42.228.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl)

Data: 2017-08-11 22:59



Czemu ma służyć zdanie: "Nie wzywaj Boga bo przegramy"? Czy ty czasem nie chcesz straszyć ludzi, wykorzystując do tego Pana Boga? Przecież w ten sposób nie nawrócisz nikogo. Jeśli chcesz ewangelizować, to rób to raczej na przykładzie własnego życia. Straszenie może odnieść skutek przeciwny do zamierzonego. Zrazisz sobie kolegów.