Autor: M26 (---.dynamic.chello.pl)

Data: 2017-08-11 23:29



Cześć Sandra :) W Fordonie jest spora wspólnota przy parafii Matki Boskiej Królowej Męczenników, tam ciągle się coś dzieje i myślę, że znajdzie się tam miejsce dla 18-latki :) Możliwe, że mogłabyś nawet dołączyć do studentów, przecież to tylko rok różnicy - po prostu zapytaj u źródła. A jeśli nie chciałabyś w wyżej wymienionym miejscu (np. byłoby za daleko) to może duszpasterstwo akademickie Stryszek przy Bazylice Wincentego a Paulo? Moje koleżanki chętnie się tam pojawiały, podobno były ciekawe wydarzenia i świetna atmosfera :)