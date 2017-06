Autor: Mateusz (---.neoplus.adsl.tpnet.pl)

Data: 2017-06-12 12:02



Witajcie, pragnę o coś spytać, ponieważ niepokoi mnie taka rzecz. Jestem osobą, która ma problem z perfekcjonizmem, przerzuca się to też na wiarę. Często nie umiem "być sobą", cieszyć się dniem, tylko np. moje myśli się rozbiegają, czy nie powinienem kogoś upomnieć jak widzę że robi źle? Czy akurat w tym, albo tamtym momencie nie powinienem jakoś o Bogu zacząć mówić, albo wykonać znak krzyża? Zamiast żyć i skupiać się na tym co robię,stale rozmyślam. Widzę, że wiarę traktuję trochę jak obowiązek do wykonania i staram się, żeby jak najlepiej to wyglądało i wszystko się zgadzało. skupiam się i analizuje dużo zachowań, czy przypadkiem nie zgrzeszyłem, czy nie muszę iść do spowiedzi. Albo mam świadomość, że czasami jak się za bardzo wkręcam w coś, np w film, albo sport, to tak jakby zapominam o Bogu. oddaje się emocjom i później mam wyrzuty sumienia. no, ale automatycznie, jak się nie zaangażuję całym sobą w coś w danym momencie, to nie mogę tego wykonywać jak najlepiej. tak samo mam z nauką. Interesuje mnie rozwój w kierunku BHP, ale kiedy przychodzi taki entuzjazm do nauki, taka euforia, chęci, to stopują mnie myśli, że to głupota, że ważniejsze jest poświęcenie się Bogu, że wystarczy mi taka najprostsza praca jaką mam teraz itp. Czy ktoś z Was spotkał się z czymś podobnym? Jakieś porady?