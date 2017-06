Autor: Kubuś (---.mynet.com.pl)

Data: 2017-06-11 21:06



Witajcie,

zauważyłem, że oddaliłem się od Boga {bardziej niż zdawałem sobie z tego sprawę}, że mimo tych grzechów z którymi mam problem doszedł nowy, co prawda tylko w myślach, ale dzięki Bogu się od Niego wybroniłem, nie miłością do bliźniego lecz własnym egoizmem, bo skutki tego byłyby dla mnie przykre. Myślałem o tym na poważnie, nie mogę napisać co to było. Ale proszę módlcie się do Boga za mnie, aby nie tylko się to już więcej nie powtórzyło, ale żebym do Niego wrócił.

Bóg zapłać

:)