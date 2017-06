Autor: m. (---.neoplus.adsl.tpnet.pl)

2017-06-09 16:01



Dokładnie, no bo prawdę mówiąc, skąd wiesz, że będziesz żył za trzy tygodnie?

Skąd wiesz, że będziesz żył jutro, czy za godzinę.

Jak popełniłeś grzech lekki - to spoko luz, możesz iść w pierwszy piątek, ale jak jakiś ciężki (śmiertelny) to jednak spowiedź bez zwłoki.



Nie odkładaj pojednania z Bogiem, naprawdę. Bo po prostu nie ma nic lepszego od życia blisko Niego w łasce uświęcającej. Życie z Jezusem jest najwspanialszą drogą, jaką można w życiu iść. Po co marnować czas na jakieś kijowe trzy tygodnie, których nawet może nie być.



Mój znajomy miał 23 lata i pewnego ranka po prostu się nie obudził. No jednak nie znamy dnia ani godziny.

Nie chcę siać grozy, ale tak z troski o Twoje zbawienie Ci mówię, że nie warto czekać tyle czasu, bo można się nie doczekać. A nawet jak się człowiek doczeka, to ech... spowiedź może być nawet wątpliwie ważna, no bo co jeśli ktoś nie żałuje, że kazał Bogu tyle czekać? A no bo Bóg nie gładzi nam grzechów, jak łaskawie do Niego przyjdziemy, tylko jak pragniemy spowiedzi. Bo On zawsze pragnie nam wybaczać.



Bądź odważny by nie zwlekać, ale zrób szybko rachunek sumienia, wzbudź żal, postanów poprawę i idź. Przecież czeka na Ciebie sam Chrystus, który umarł za Ciebie na krzyżu.

Spowiedź jest codziennie w większości parafii, a zawsze można po prostu znaleźć księdza i poprosić o spowiedź, jak akurat nie ma dyżuru spowiedzi. Jest kancelaria, plebania, dla chcącego nic trudnego.



No ja rozumiem, że czasem się wstydzi człowiek podejść, zapytać,ale no ech pokonajmy nasz beznadziejny egoizm dla Niego, który za nas cierpiał i umarł, żebyśmy mogli iśc do spowiedzi i się z Nim pojednać.



A poza tym można iść do innej parafii, no i kurczę, czy poproszenie o spowiedź to jest jakaś hańba i tak wielkie upokorzenie, że psychicznego załamania można dostać? Poboli i przestanie. A jest się w stanie łaski, co jest w ogóle najlepszą rzeczą na tym świecie. Mnóstwo ludzi tak robi, prosi o spowiedź, spowiada się, wraca i się raduje miłosierdziem Bożym.



Polecam, Krystianie. Przemyśl, czym jest dla Ciebie spowiedź. A tak offtop, a właściwie to nawet nie:

polecam posłuchać o spowiedzi np:

https://www.youtube.com/watch?v=1Gvx3DKzU6c



trzymaj się, powodzenia, pomodliłam się za Ciebie,

z Bogiem i Maryją