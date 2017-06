Autor: Wojciech (---.96.201.66.neoplus.adsl.tpnet.pl)

Data: 2017-06-08



Taki pytanie mam. Wiemy, że jeżeli po sądzie szczegółowym dusza zostanie potępiona, to ten wyrok się już nie zmieni i będzie piekło na wieki. Jednak według tego co naucza Biblia i Kościół po sądzie ostatecznym dusze wraz z ciałem będą wrzucone do piekła (druga śmierć). Czyli po sądzie szczegółowym cierpi sama dusza oddzielona od ciała. A po sądzie ostatecznym cierpi także ciało razem z duszą. Czy dobrze rozumiem, że cierpienia w piekle będą wtedy większe?