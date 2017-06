Autor: Kalina (---.dynamic.chello.pl)

Świeca:

- Święto ofiarowania Pańskiego (Matki Bożej Gromnicznej)

- Wielka Sobota do zapalenia od paschału

- Lampion i wieniec adwentowy na Roraty

- Akatyst, nieraz są rozdawane małe woskowe świeczki

- wspomnienie św. Błażeja (3 lutego)



Wianuszek albo bukiet ziół/ roślin łąkowych

- Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (Matki Boskiej Zielnej)



- Błogosławieństwo opłatków na wieczerzę wigilijną

- Błogosławieństwo figur Dzieciątka Jezus i żłóbków (szopek)

- Błogosławieństwo owsa w święto św. Szczepana (26 grudnia)

- Błogosławieństwo wina w święto św. Jana Apostoła i Ewangelisty (27 grudnia)

- Błogosławieństwo dzieci w święto świętych Młodzianków (28 grudnia)

- Błogosławieństwo kredy i kadzidła w uroczystość Objawienia Pańskiego (6 stycznia)

- Błogosławieństwo wody w święto Chrztu Pańskiego

- Błogosławieństwo chleba i wody we wspomnienie św Agaty (5 lutego)

- Błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny (święconka) w Wielką Sobotę

- Błogosławieństwo wianków we czwartek po uroczystości Bożego Ciała

- Błogosławieństwo kierowców i pojazdów we wspomnienie św. Krzysztofa (25 lipca)

- Błogosławieństwo tornistrów szkolnych

- Błogosławieństwo ziarna siewnego i nasion w święto Narodzenia NMP (8 września)

- Błogosławieństwo zwierząt (4 października)

- Błogosławieństwo świateł i kwiatów na groby (1 lub 2 listopada)



Poza tym np.:

- Błogosławieństwo narzeczonych (zaręczyny)

- Błogosławieństwo matek przed urodzeniem dziecka

- Błogosławieństwo matki po urodzeniu dziecka

- Błogosławieństwo rocznych dzieci

- Błogosławieństwo chorego

- Błogosławieństwo nowego krzyża, obrazów, dewocjonaliów, modlitewników, sztandarów, chorągwi.