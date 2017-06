Autor: Sara (19 l.) (---.dynamic-ww-04.vectranet.pl)

Data: 2017-06-05 23:41



Witam. Chciałabym się poradzić. Wierzę, że mi pomożecie. Zawsze byłam osobą wątpiącą. Raz wierzyłam, raz nie. Raz chodziłam do kościoła, a raz uznawałam, że to nie ma sensu i przestawałam. Jednak chcę się nawrócić, utrzymać tą wiarę, regularnie się modlić, uczestniczyć w mszach, złapać lepszy kontakt z Bogiem. Od dłuższego czasu coś mi tak w środku podpowiada, że chcę się zmienić.



Pierwszym krokiem do nawrócenia byłaby na pewno spowiedź, ale no właśnie.. Gdy miałam 14 lat (5 lat temu) zachorowałam na depresję. Miałam myśli samobójcze, parę prób. Większość była nieudolna, ale raz wylądowałam w szpitalu. Wzięłam dwa opakowania tabletek. Właściwie wtedy nie chciałam się zabić, tylko zwrócić na siebie uwagę. Od razu po zażyciu tego zadzwoniłam na pogotowie. Jednak było to złe. Wyszłam z tej strasznej choroby, brałam leki od psychiatry, chodziłam po psychologach. Teraz jest dobrze, ale czuję wewnątrz, że to ciągle na mnie ciąży. Najbardziej nie mogę sobie wybaczyć, że tak zraniłam bliskich. Przez te lata byłam kilka razy na spowiedzi. Nie wymieniłam jednak tego grzechu. Przemilczałam go, udawałam jakby to się nigdy nie wydarzyło. Po prostu bałam się powiedzieć, ale to świętokractwo i chcę dostać wybaczenie, bo bardzo żałuję. Jednak boję się powiedzieć, boję się reakcji księdza.



Co mi radzicie zrobić? Sądzicie, że skoro żałuję to powinnam dostać rozgrzeszenie?