Autor: Walcząca (---.neoplus.adsl.tpnet.pl)

Data: 2017-06-04 17:30



Witam. Przyszłam tutaj z problemem i wyznaniem. Bardzo proszę o wyrozumiałość oraz pomoc.

Jestem nastolatką. Zawsze byłam blisko Boga, co w moim środowisku nie jest powszechne. Traktowałam Go (i nadal traktuję) jako Przyjaciela, Pana, otuchę. Problem z masturbacją zaczął się pół roku temu. Po prostu byłam ciekawa, hormony, odkrywanie nowych rzeczy. Później zaczęłam czytać, jakie to jest złe. Mimo to nie potrafiłam przestać. Poddawałam się. Może nie nałogowo. Ale często. Następnie doszła... tak, pornografia. Tak, wstydzę się tego. Chodziłam co i rusz do spowiedzi, przy każdej okazji, a że mieszkam na wsi, to zdarzała się średnio raz na 3 tygodnie. Za każdym razem te grzechy nasilały się od razu w dzień spowiedzi. Długo nie cieszyłam się łaską uświęcającą. Czasem zdarzało mi się to często, czasem długi czas w ogóle. Nienawidzę tego co to ze mną robi, ale nie mogę przestać. Ostatnio udało uwolnić mi się od pornografii, mam nadzieję, że na zawsze.

Oddalam się od Boga. Nie chce mi się modlić.

I najgorsze, że ja wiem, po prostu to czuję.

Walczę właśnie z diabłem.

Możecie uważać mnie za wariatkę, ale tak mi się wydaję. Zawsze bardzo bałam się złego ducha, oglądałam za siebie, bałam ciemności. Uświadomiłam sobie, że te moje grzechy to jego kuszenie. Ja czasem po prostu nie mam ochoty, aby to uczynić, ale coś mnie zmusza. Każe więcej i więcej. Może to i nałóg, ale to nie jest regularne. Nawet wydaje mi się, że go czuję. Jakby jego obecność czasami., jakby był gdzieś przy mnie, wciąż za barierą, ale niedaleko. Zdarzyło mi się po popełnieniu wspomnianego grzechu stanąć przed lustrem, spojrzeć sobie w oczy i mówić do diabła: nie wygrasz ze mną. Jezus jest moim Panem. Może i upadam w bitwach, ale ta wojna się nie skończyła.

Mimo to ja wciąż upadam. Czuję się tak słaba, wiem, że jeżeli nic nie zrobię to w końcu zajdę dalej i dalej i on ze mną wygra. Frustruje mnie spowiadanie się co dwa tygodnie, wstyd mi rozmawiać z Jezusem. Boje się o siebie. Nigdy wcześniej tak nie miałam.

Proszę, powiedzcie mi co robić. Czy wariuję, czując walczącego z moją wiarą demona? Jak mam go pokonać? Jak przezwyciężyć ogromną pokusę grzechu nieczystości?