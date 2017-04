Autor: Robson (---.static.chello.pl)

Data: 2017-04-03 15:02



Warto zauważyć, że to co robili uczniowie było również dozwolone w prawie mojżeszowym (Pwt: 22)



"(25) Gdy wejdziesz do winnicy swego bliźniego, możesz zjeść winogron do syta, ile zechcesz; lecz do swego koszyka nie weźmiesz. (26) Gdy wejdziesz do zboża bliźniego swego, ręką możesz zrywać kłosy, lecz sierpa nie przyłożysz do zboża swego bliźniego."



Faryzeusze, przypisując sobie wyłączne prawo do interpretacji Pisma i deycowania, które prawo stoi nad którym, w tym przypadku podnieśli je do absurdu, bo nie pozwolili głodnym zjeść własnymi rękami tego, co mają przed oczami -- nakładali tym samym na innych "ciężar nie do udźwignięcia", bo to nie oni byli wędrowcami bez zapasów jedzenia.



Jezus przywraca tutaj właściwy porządek, bo nie tylko wskazuje błąd takiej interpretacji, ale dodaje że to On jest Panem szabatu, czyli -- dzień święty jest po to, aby mieć czas dla Boga, a nie po to, aby głodować.



Co do pozostałych poruszonych tematów: apostoł Paweł wyraźnie odróżniał usprawiedliwienie wynikające z Prawa od usprawiedliwienia z Jezusowego krzyża: poszukam później odpowiedniego fragmentu.



R.