Autor: Maggy (78.11.237.---)

Data: 2017-04-04 00:32



Kociewiacy? Hm. Nie znam panów ;)

Hanno,yyyy, nooo.. Yyy? Hm. No o to mi chodziło, właśnie ;))) O tee, yyy...kulturowe takie i takie etnograficzne.. Dokładnie, exactly, o to ;)).