Autor: Agata (---.dynamic.chello.pl)

Data: 2016-12-23 08:39



/.../



Czy korzystasz z fachowej pomocy psychologa/psychiatry? Co mówi o Twojej dolegliwości?

moderator



Skrupulatom



Męczysz się stale i myślisz po cichu

że pan prosiak się uparł i w twej duszy ryje

a może to nieprawda. Spojrzyj w serce głębiej

zobaczysz czyste źródło które jak w Lourdes bije

a przy źródle jak zwykle kładka bez poręczy

krew nie przeraża żadna ślepa strzała

i taki nawet spokój jakby wszyscy świeci

szli by zabrać do nieba nasze grzeszne ciało.



ks. Jan Twardowski, 'Przed spowiedzią świętą'.





Łata



'Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania. W przeciwnym razie nowa łata obrywa jeszcze część ze starego ubrania i robi się jeszcze gorsze przedarcie' (Mk 2,21).

Po rozgrzeszeniu nie odchodzimy w połatanej, pozszywanej szacie, ale w szacie całkiem czystej. Odchodzimy w szacie, która otrzymujemy przy chrzcie lub pierwszej spowiedzi.

Mówimy 'wierzę w grzechów odpuszczenie', a stale opłakujemy stare dziury.

Spowiedź jest oderwaniem się od tego, co było niedobre i co już utonęło w Miłosierdziu Bożym.

Ewangelię tę powinni czytać skrupulaci, którzy spowiadają się i uważają, że po spowiedzi została jeszcze niezałatana dziura.



ks. Jan Twardowski, 'Przed spowiedzią świętą'.



Zachęcam do przeczytania krótkiej, dającej się pochłonąć jednym tchem książki o. Emanuela Działy "Skrupulatom na ratunek". Dla ludzi dręczonych skrupułami jest bardzo pomocna w zrozumieniu problemu.



"Nabożeństwo to daje tym, którzy je wiernie praktykują, wielką wolność wewnętrzną, wolność dzieci Bożych. Ponieważ przez nabożeństwo owo stajemy się niewolnikami Jezusa Chrystusa, ofiarując Mu się całkowicie – nasz Dobry Mistrz w nagrodę za tę naszą niewolę z miłości:

uwalnia nas od wszelkich skrupułów i niewolniczych obaw, co duszę zacieśniają, krępują i splątują;rozszerza nasze serca przez święte zaufanie do Boga, sprawiając, że patrzymy na Niego jako na Ojca;wzbudza w nas czułą, dziecięcą miłość.



170. Nie będę tu dłużej udowadniał tej prawdy, poprzestając na przytoczeniu zdarzenia z żywota Matki Agnieszki od Jezusa, dominikanki z Langeac, która zmarła tamże w opinii świętości w roku 1634. Gdy miała zaledwie lat siedem i cierpiała straszliwe udręki duchowe, usłyszała głos, że jeśli chce być oswobodzona ze wszelkich swych dolegliwości i bezpieczna od wszystkich swych nieprzyjaciół, powinna jak najprędzej uczynić się niewolnicą Jezusa i Jego Najświętszej Matki. Gdy tylko powróciła do domu, zaraz oddała się Jezusowi i Jego Matce Najświętszej w całkowitą niewolę - chociaż wcześniej nie wiedziała, na czym nabożeństwo to polega - a znalazłszy łańcuszek żelazny, przepasała się nim, nosząc go potem aż do śmierci. Zaraz też, wszystkie jej dolegliwości duchowe i skrupuły ustały i odzyskała wielki pokój i radość serca, co skłoniło ją, by o nabożeństwie tym pouczyć kilka innych osób, które dzięki temu zrobiły ogromne postępy w życiu duchowym (należał do nich Olier, założyciel Seminarium św. Sulpicjusza, oraz kilku księży tegoż instytutu). Pewnego razu, ukazała się jej Najświętsza Panna i założyła jej na szyję złoty łańcuszek, na znak radości jaką sprawiła Jej Agnieszka, czyniąc się niewolnicą Jej Syna i Jej samej. Towarzysząca Maryi św. Cecylia, rzekła zaś do Niej: - Szczęśliwi są wierni niewolnicy Królowej nieba, zażyją oni bowiem prawdziwej wolności. Maryjo, służyć Tobie - to wolność!"

"Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny"

św. Ludwika Marii Grignon de Montfort



Najlepszym ratunkiem jest zawsze uciec się do Matki Jezusa.

Na ludziach łatwo się zawodzimy, samym sobie nie możemy ufać zbytnio, a nawet do Boga ciężko nam samym dojść. Potrzebujemy u Chrystusa pośrednictwa.

Jezus daje więc nam ratunek w Maryi. Ona rozumie każdego z nas, bo sama jest człowiekiem. Czytałam wiele świadectw, z jak beznadziejnych sytuacji wybawiała Maryja ludzi zwracających się ufnie do Niej. Ona zawsze prowadzi do Jezusa, wskazuje na Niego i pomaga naśladować Go.

Oddaj się Jej całkowicie ze swoimi wszystkimi skrupułami.

Oczywiście czasem potrzebny jest psycholog, osobą o wąskim sumieniu doradza się też posiadanie jednego spowiednika, ale niezawodną pomocą jest powierzenie się Matce Bożej.

Jeśli masz jakieś wątpliwości, grzech, nie-grzech, Spowiedź ważna, nieważna itp. itd. rozwiązuj je najlepiej w konfesjonale. Proś jednak też Ducha Świętego, Anioła Stróża o pomoc w rozeznaniu co jest dobre i złe. I zawsze pamiętaj, że dla Jezusa najważniejsza jest miłość, nie formalne bycie ok wobec Niego. On tak bardzo Cię przecież kocha.



Więcej tutaj: klik.

moderator