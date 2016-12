Autor: Magda (---.dynamic.gprs.plus.pl)

Data: 2016-12-21 21:57



...i chciałabym wiedzieć, jakie ma plany wobec mnie, bo w tym moim życiu błądzę po manowcach...



Nie jestem naiwna i doskonale wiem, że nasza egzystencja to nie jest koncert życzeń. Nie zawsze dostajemy, to czego chcemy, ba! Czasem nie wiemy, czego naprawdę chcemy, albo miewamy chwilowe zachcianki. Nie możemy też obwiniać Boga za wszystkie niepowodzenia, bo część z nich fundujemy sobie sami - w końcu mamy wolną wolę i nie zawsze mądrze z niej korzystamy. Bóg nie ponosi również winy za działania wyrządzane ku nam przez innych ludzi.



Ostatnio czuję się jednak coraz bardziej zagubiona, nie potrafię zmienić niczego w swoim życiu, dodatkowo mam wrażenie, że moje modlitwy trafiają w próżnię.



Marna praca, brak perspektyw i wiary w lepsze jutro, ogólne poczucie beznadziei. Wiem, ze częściowo tę sytuację spowodowałam sama swoimi durnymi decyzjami i bardzo bym chciała naprawić błędy sprzed kilku lat. Niestety los nie przychodzi mi z pomocą.



Usiłuję zmienić pracę - od dawna żadnego odzewu od potencjalnych rekruterów, pomimo dziesiątek wysłanych cv. Sprawy sercowe - totalna porażka, jestem idealnym zadatkiem na tzw. starą pannę. Jeszcze to może aż tak bardzo by mi nie przeszkadzało, bo umiem być sama. Najgorsze jest poczucie bezużyteczności. Zaczęłam się już nawet zastanawiać, czy w ogóle się do czegoś nadaję, czy w ogóle coś potrafię i jak mogłabym to wykorzystać, żeby nadać mojemu życiu jakiś sens. Resztki poczucia własnej wartości bardzo podupadły w wyniku problemów z dostosowaniem się do rynku pracy. Ostatnio modlę się o to, żeby Bóg mnie jakoś oświecił, wskazał mi drogę, którą warto pójść, bo mam poczucie, że cały czas sterczę na jakimś rozdrożu. Że skoro już jestem na tym świecie, to nie chciałabym tego życia spędzić kompletnie bez sensu, przekonuję Go, że chętnie poddam się Jego woli, niech czyni ze mną co chce, bo ja widocznie nie umiem sobą mądrze pokierować... Niestety, jak można się domyślić, odzewu brak ;) Jedni realizują się poprzez pracę, inni przez założenie rodziny lub poświęcenie się jakiejś misji. A ja to takie nic. Taka trochę zmarnowana para rąk do pracy :P

Jeżeli Bóg ma wobec mnie jakiś plan, chciałabym, żeby mi go objawił. Ale jak się o tym przekonać?