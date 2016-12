Autor: Maciej (20+ l.) (---.neoplus.adsl.tpnet.pl)

Data: 2016-12-21 19:11



Chcę się zmienić. Szukam pomocy. Wielu z was to może się wydawać błache bo ludzie mają gorsze problemy, gorsze życie od mojego.

Mam 20pare lat, jestem zakochany, ale nie w związku małżeńskim. Wiem że ten związek to coś więcej, Ta osoba to ktoś więcej niż wszystkie inne razem wzięte które spotkałem na swojej drodze. Sam niszczę ten związek, na swoje zawołanie, bo zachowuje się jak zwierze które nie umie się pohamować. Nie zdradziłem jej, nigdy nie pomyślałem o innej kobiecie. Ranie ją bo kiedy jestem obok niej to myślę o seksie, a tak nie może być, ja sam nie chcę tak myśleć. Ona 20paro letnia dziewczyna, postanowiła że swój pierwszy raz chce przeżyć po ślubie. Nie przeszkadza mi to, akceptuje to, ale sprowadziłem ją na złą drogę, i tym samym ją ranię, bardzo mocno ją okaleczam tym. Szukam pomocy, szukam siebie, żeby znaleźć drogę by panować nad sobą, bo ona jest dla mnie ważna, nie będę się rozpisywał jak bardzo bo we wszystkich językach świata nie znajdę wystarczającej ilości słów. Chcę siebie naprawić. To wszystko tak boli, że nie umiem się zmienić, ale na prawdę chcę.

Nasz związek się rozpada, przeze mnie, bo ja zawiniłem i zbieram teraz tego żniwo. Szukam pomocy bo chcę być lepszy dla niej, ja się nie liczę tylko ona. Jeśli jest ktoś tutaj kto pomoże mi znaleźć drogę, to proszę o pomoc.