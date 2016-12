Autor: Ј (---.austin.res.rr.com)

Data: 2016-12-22 00:43



1. Barszcz czerwony z uszkami. Jedno i drugie można przyprawić dość ostro. Zrobienie uszek tylko dla dwóch osób nie powinno Ci zająć dużo czasu. O ile nie będą to Twoje pierwsze samodzielne próby ;))

Osobiście nie spotkałam się z nie-Polakami, którym by ta potrawa nie smakowała.



2. Ryba, np. pieczony łosoś. Przepis tutaj: (klik). Da się to znacznie uprościć. Czas przygotowywania mniej niż 10 min., plus pieczenie. Sprawdzone. Do tego jakieś nieskomplikowane nietradycyjne dodatki.



3. Kompot z suszu. Robi się prawie sam :)



4. Makiełki z gotowej masy makowej. Dostępna u Was? Może już dawno wykupiona? ;)



Czy dla Ciebie zjadanie wigilijnych resztek naprawdę byłoby taką męczarnią? Tych wyjątkowych, czyli uszek, pierogów? Nie trzeba przecież tego robić natychmiast. Jeśli przyrządzisz wszystko świeże, możesz nadwyżki zamrozić. Taki jest mój plan w tym roku. Bo podobnie jak Ty, zamierzam spędzić Wigilię tylko z moją połówką. A z przyzwyczajenia podejdę do przygotowań z trochę większym rozmachem.





Do Mateusza.

Pobiłeś rekord. Od wigilijnego stołu prosto do cudzej sypialni. Tego jeszcze na forum nie było. Mimo że swego czasu panowała tutaj mania podejrzliwości (w zakresie VI przykazania).